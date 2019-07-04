Для спасения пятилетнего мальчика из Североморска-3 нужно собрать 20 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:36 2019-07-04T11:36:27+03:00

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Историю пятилетнего Богдана Шабутдинова уже знает, кажется, вся Мурманская область. Но лучше, чтобы и вся страна. Ведь для спасения мальчика нужна астрономическая сумма!

У Богдана детский рак - нейробластома четвертой стадии. Началось все с того, что мальчик стал жаловаться на боль в животе, а обследование показало опухоль. Дальше начались круги ада для его семьи: операции, высокодозная химия, курс препаратов.

- Сейчас Богдан принимает Роаккутан, назначено 9 курсов. В России этот этап лечения последний. Мы прошли лечение по немецкому протоколу NB-2004. Заграницей детям с нейробластомой высокой группы риска проводят лечение антителами - иммунотерапию. Она значительно повышает шансы на полное выздоровление! - рассказывает мама мальчика Елена Шабутдинова.

Чтобы Богдан уехал на лечение надо собрать почти 20 миллионов рублей: 270 тысяч евро стоит сама помощь врачей и еще 10 тысяч евро - дополнительные расходы. Сейчас собрано всего около 130 тысяч рублей. Северян просят не быть равнодушными к проблемам маленького человека.

ИСТОЧНИК KP.RU