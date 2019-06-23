Мальчику из Североморска-3, борющемуся с злокачественной опухолью, нужна помощь

СЕГОДНЯ 11:47 2019-06-23T11:47:04+03:00

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Борьба пятилетнего Богдана Шабутдинова из Североморска-3 с нейробластомой (злокачественной опухолью) началась в октябре прошлого года. Ребенок вдруг начал жаловаться на боль в животе.

Обследование выявило объемное новообразование. Ребенка срочно повезли на лечение в ГБУЗ НПЦ специализированной медицинской помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого в Москве. Семья мальчика была в ужасе от диагноза для здорового еще недавно Богдана. Его мама в тот момент была на пятом месяце беременности.

- Там прошли 6 курсов химиотерапии и операцию по удалению опухоли. Она далась нелегко, а после 5 блока случился послеоперационный спаячный процесс в кишечнике - Богдана экстренно проперировали при очень низких показателях крови. Было очень сложно, но наш сыночек выкарабкался с Божьей помощью! - рассказали в семье мальчика.

После его отправили в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой на забор и трансплантацию стволовых клеток.

- Ребенок находился между небом и землей, несколько суток на морфине... Сначала высокодозная химия, которая убивает костный мозг, а затем сама процедура вливания стволовых клеток, - продолжают рассказ его родные.

Сейчас Богдан проходит 9 курсов роаккутана. В России этот этап лечения последний. Но взяться за ребенка готовы немецкие врачи и сделать ему лечение антителами - иммунотерапию. Но для этого надо собрать немаленькую сумму. Она пока уточняется, но посильную сумму можно перевести уже сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU