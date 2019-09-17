У маленького Богдана из Североморска-3, борющегося с раком 4 стадии, в Германии началось лечение

СЕГОДНЯ 16:57 2019-09-17T18:12:38+03:00

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- В аэропорту при расставании мы старались не плакать, говорили о путешествии и начале приключений. Конечно, отправляться в первое приключение хотелось бы по другим причинам, но я надеюсь, что у Богдашки будет еще возможность побывать в разных интересных местах, не связанных с клиниками и лечением, - рассказывает мама пятилетнего Богдана Елена Шабутдинова.

Ее сын и муж в конце прошлой недели улетели в Германию, где мальчик будет почти полгода проходить иммунотерапию. Это - его шанс победить рак четвертой стадии, который до этого лечили в России.

Напомним, в нашей стране лечение остановилось на приеме лекарственного препарата. А вот за границей можно пройти еще одну ступень. Врачи уже занимаются Богданом.

- 17 сентября Богдашке предстоит перенести пункцию костного мозга и операцию по установке порта, - продолжает Елена. - Самочувствие у него хорошее.

Лечение стало возможным благодаря помощи северян, которые пожертвовали почти четыре миллиона рублей, и щедрому поступку анонимного добродетеля - он перевел родителям мальчика 15 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU