2019-08-18T15:45:13+03:00
Общество

Ради больного раком мальчика педагоги Мурманской области отказались от букетов на Первое сентября

Деньги учителя предлагают пожертвовать на лечение Богдана Шабутдинова
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Пятилетний Богдан уже долго борется с раком четвертой стадии. Помочь ему могут в Германии. Фото: vk.com/shabutdinov_bogdanПятилетний Богдан уже долго борется с раком четвертой стадии. Помочь ему могут в Германии. Фото: vk.com/shabutdinov_bogdan
Изменить размер текста:

Чтобы спасти пятилетнего Богдана Шабутдинова нужна огромная сумма - свыше 20 миллионов рублей! А все потому, что ему нужен курс лечения в Германии.

Уже много месяцев мальчика из Североморска-3 лечат от детского рака - врачи нашли у него нейробластому забрюшинного пространства четвертой стадии с метастазами в костный мозг. Богдану сделали несколько курсов химиотерапии, в том числе высокодозной, сложную операцию. Сейчас он принимает лекарств.

- На этом в России его лечение заканчивается. Но в Германии делают иммунотерапию, которая повышает шансы на выздоровление. Лечение вместе с проживанием обойдется в 280 тысяч евро, - рассказала мама мальчика Елена Шабутдинова.

Пока удалось собрать почти 4 миллиона рублей. Но надо в пять раз больше. К помощи Богдану присоединяется все больше людей. Так, заполярные педагоги решили попросить своих учеников не дарить на Первое сентября букеты. Ведь каждый из них стоит около тысячи рублей, а то и больше. Лучше эти деньги потратить на лечение мальчика. С одного только класса может получиться около 20 тысяч рублей пожертвования. А со школы или целого города?

Называется акция "Цветы надежды". Пока что ее проводит Североморск, но присоединиться к ней может каждая школа. Узнать больше о Богдане можно в его группе в "ВКонтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кольском проспекте в Мурманске перекроют движение до декабря
В мурманской Первомайке из-за аварии без света остались 10 жилых домов
Кто ходит в гости: в Оленегорске во время застолья женщину избили сковородой, а мужчину – ножом
Овчина премиум
Семиклассник из Мурманск сбил на мотоцикле собаку в деревне на Псковщине
В Баренцевом море пограничники спасли потерявшую ход моторную лодку
Нужна помощь в покупке козьего молока для лосенка Гриши из Полярных Зорь
От Кандалакши до Никеля: Зоозащитники отмечают День бездомных животных
МЕХА: теория цвета
В Мурманске 25-летнего водителя BMW нашли живым
В расписание автобусов до аэропорта «Мурманска» добавилось еще два рейса
Прокуратура нашла ответственных за то, что в Туапсе забыли мальчика из Верхнетуломского
Полиция Мурманска проверяет подростка, который неадекватно вел себя на улице
Жители Полярного не сообщили полиции об извращенце у детского сада
В Оленьей Губе эвакуировали жилой дом из-за коробки с надписью "Подожги меня"
Пропавшего почти три недели назад школьника из Кандалакши нашли в Подмосковье
Каракуль - в моде!
В полной темноте: В Мурманске пройдет благотворительная акция для бездомных животным
В загсе Мурманска временно не разводили северян
В Подмосковье полуторагодовалый мурманчанин утонул в канаве