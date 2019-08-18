Ради больного раком мальчика педагоги Мурманской области отказались от букетов на Первое сентября

СЕГОДНЯ 16:15 2019-08-18T15:45:13+03:00

Пятилетний Богдан уже долго борется с раком четвертой стадии. Помочь ему могут в Германии. Фото: vk.com/shabutdinov_bogdan

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Чтобы спасти пятилетнего Богдана Шабутдинова нужна огромная сумма - свыше 20 миллионов рублей! А все потому, что ему нужен курс лечения в Германии.

Уже много месяцев мальчика из Североморска-3 лечат от детского рака - врачи нашли у него нейробластому забрюшинного пространства четвертой стадии с метастазами в костный мозг. Богдану сделали несколько курсов химиотерапии, в том числе высокодозной, сложную операцию. Сейчас он принимает лекарств.

- На этом в России его лечение заканчивается. Но в Германии делают иммунотерапию, которая повышает шансы на выздоровление. Лечение вместе с проживанием обойдется в 280 тысяч евро, - рассказала мама мальчика Елена Шабутдинова.

Пока удалось собрать почти 4 миллиона рублей. Но надо в пять раз больше. К помощи Богдану присоединяется все больше людей. Так, заполярные педагоги решили попросить своих учеников не дарить на Первое сентября букеты. Ведь каждый из них стоит около тысячи рублей, а то и больше. Лучше эти деньги потратить на лечение мальчика. С одного только класса может получиться около 20 тысяч рублей пожертвования. А со школы или целого города?

Называется акция "Цветы надежды". Пока что ее проводит Североморск, но присоединиться к ней может каждая школа. Узнать больше о Богдане можно в его группе в "ВКонтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU