2019-08-06T12:42:32+03:00
Общество

Для спасения от рака мальчика из Североморска-3 собрали 4 миллиона рублей, но надо еще 17

Богдана Шабутдинова может спасти иммунотерапия, которую делают в Германии
Мария ПАШЕНКОВА
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Богдан борется с раком четвертой стадии. В наших силах ему помочь. Фото: vk.com/shabutdinov_bogdanБогдан борется с раком четвертой стадии. В наших силах ему помочь. Фото: vk.com/shabutdinov_bogdan
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56 тысяч рублей - частные пожертвования от односельчан и прихода храма "Введение во храм Пресвятой Богородицы", 1,7 миллиона - от фонда "Бумажный журавлик". Так понемногу складывается приличная сумма для лечения пятилетнего Богдана Шабутдинова из Североморска-3.

Напомним, у мальчика нашли нейробластому четвертой стадии. Рак долго лечили в России, но чтобы повысить шанс Богдана на выздоровление, ему надо пройти иммунотерапию, которую делают в Германии. Для этого надо собрать невероятно большую сумму - 280 тысяч евро или 20,4 миллиона рублей. Если взять в расчет, что средняя цена двухкомнатной квартиры в Мурманске 2, 5 миллиона рублей, то родителям мальчика пришлось бы продать почти 9 квартир!

Благодаря отзывчивым сердцам, для Богдана уже собрали 3,7 миллиона рублей. Узнать, как можно помочь маленькому северянину и куда перевести деньги, можно в его группе в "ВКонтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

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