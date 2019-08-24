Неизвестный богач пожертвовал на лечение больного раком мальчика из Североморска-3 15 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:54 2019-08-24T11:54:21+03:00

Вся большая сумма денег на лечение Богдана собрана - он может ехать к врачам!

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Сбор на лечение больного раком четвертой стадии пятилетнего Богдана Шабутдинова из Североморска-3 был одним из самых масштабных за всю историю подобных акций в Мурманской области. На его поездку к немецким врачам и проживание за границей на время оказания медицинской помощи понадобилось около 20 миллионов рублей.

Сумма огромная - стоимость примерно 7-8 двухкомнатных квартир в Мурманске. Но иного выхода семья мальчика не видела. Ведь в России ребенок прошел все стадии лечения, и продолжить его - провести иммунотерапию. можно было только в Германии.

Собрать 20 миллионов своими силами родители Богдана не смогли. Северяне помогали им, как могли: учителя отказались от букетов на Первое сентября и просили жертвовать деньги на спасение мальчика, акции помощи проходили в разных культурных учреждения. Общими усилиями собрали 4 миллиона рублей. А потом случилось чудо... Всего один человек пожертвовал для Богдана 15 миллиона рублей.

- 22 августа на карту сбора меценатом была переведена сумма в размере 15 526 504 рубля, ровно столько, сколько необходимо для оплаты лечения. Но это состояние не помешало нам оплатить первый взнос в размере 40 000 евро. После того, как платеж пройдет, с клиники пришлют вызов и мы начнем оформлять медицинскую визу, страховку, покупать билеты. А пока будем собирать вещи, решать вопрос с жильем и радоваться жизни, - рассказала мама мальчика Елена Шабутдинова.

Сбор на лечение Богдана уже закрыли. Пожелаем мальчику здоровья и победить болезнь!

ИСТОЧНИК KP.RU