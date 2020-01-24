В Мурманске снова открылись ледяные горки

24 Янв. 2020 2020-01-24T17:06:11+03:00

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В канун Нового года в Мурманске установили три ледяные горки: на Кольском проспекте, на площади Пять Углов и у Семеновского озера. Но долго юным северянам развлекаться не удалось, так как уже через пару недель горки пришлось закрыть. Зимние забавы растаяли из-за оттепели, а подрядчики и вовсе за их состоянием не следили. К счастью, сейчас горки во всех районах областного центра открыли вновь – уже можно прокатиться!

- Дети уже вовсю катаются. Правда, если съезжать с какой-нибудь картонки, то эффект будет не очень, лучше «ватрушку» использовать, или ту же ледянку. Горки привели в надлежащее состояние, отремонтировали, заделали швы, а с подрядчиками провели разъяснительную работу, - рассказал «КП» заместитель директора МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Евгений Лазарев.

Остается надеяться, что ледяные развлечения теперь останутся в целости и сохранности, и ничто не помешает детям и взрослым веселиться.

ИСТОЧНИК KP.RU