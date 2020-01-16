Ледяные горки в Мурманске закрыли из-за халатности подрядчиков

16 Янв. 2020 2020-01-16T14:11:15+03:00

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В конце декабря на радость юных мурманчан открыли три ледяные горки в областном центре – по одной на каждый округ. Но кататься ребятам долго на них не пришлось: уже через пару недель зимние развлечения пришли в негодность и растаяли.

- Недавно были на Семеновском озере с дочкой, которая очень хотела на ледяной горке покататься, а она закрыта. На улице Беринга горка вообще в ужасном состоянии. Власти потратили кучу денег на их строительство, а кататься дети не могут. В прошлом году во всех районах были замечательные горки, - высказала недовольство мурманчанка Наталья Измайлова в соцсетях.

«КП» обратилась в МАУК «Мурманские городские парки и скверы», чтобы выяснить, почему в этом году горки совсем не радуют.

- Дело в том, что подрядчик, который занимался обслуживанием ледяных сооружений, не выполнял должным образом свои обязанности. Поэтому мы ищем новую подрядную организацию и параллельно ведем претензионную работу со старым подрядчиком. Когда была оттепель, горки растаяли, и их не привели в нужный вид. Сейчас постараемся в максимально сжатые сроки привести в порядок ледяное покрытие и вновь открыть горки, - рассказал «КП» заместитель директора «Мурманских городских парков и скверов» Евгений Лазарев.

ИСТОЧНИК KP.RU