«Ух, прокачусь!»: В Мурманске открылись три ледяные горки
Прокатиться с ветерком, подняв свое новогоднее настроение, теперь можно во всех районах Мурманска. Ведь 25 декабря в заполярной столице открылись три ледяные горки, которые уже могут опробовать юные, да и не только, северяне.
- Горки появились в зоне отдыха по проспекту Кольскому, 101, на главной площади Пять Углов около гостинично-делового центра «Арктика» и у лодочной станции на Семеновском озере, - рассказали «КП» в МАУК «Мурманские городские парки и скверы».
Глава администрации Мурманска Евгений Никора уже лично проверил готовность новоиспеченных зимних развлечений.
– Подрядчик выполнил свою работу качественно, но с опозданием. Однако он ускорился, и, как было обещано, завершил строительство объектов. Все замечания были устранены, - отметил Евгений Никора.
Как рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич, в ближайшее время начнется конкурс, который позволит детям вместе со своими родителями нарисовать эскизы будущих горок. О начале приема работ объявят чуть позже.
ИСТОЧНИК KP.RU