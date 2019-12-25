«Ух, прокачусь!»: В Мурманске открылись три ледяные горки

СЕГОДНЯ 17:48 2019-12-25T17:16:44+03:00

Они расположились на Кольском проспекте, у Семеновского озера и на площади Пять Углов

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Прокатиться с ветерком, подняв свое новогоднее настроение, теперь можно во всех районах Мурманска. Ведь 25 декабря в заполярной столице открылись три ледяные горки, которые уже могут опробовать юные, да и не только, северяне.

- Горки появились в зоне отдыха по проспекту Кольскому, 101, на главной площади Пять Углов около гостинично-делового центра «Арктика» и у лодочной станции на Семеновском озере, - рассказали «КП» в МАУК «Мурманские городские парки и скверы».

Глава администрации Мурманска Евгений Никора уже лично проверил готовность новоиспеченных зимних развлечений.

– Подрядчик выполнил свою работу качественно, но с опозданием. Однако он ускорился, и, как было обещано, завершил строительство объектов. Все замечания были устранены, - отметил Евгений Никора.

Как рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич, в ближайшее время начнется конкурс, который позволит детям вместе со своими родителями нарисовать эскизы будущих горок. О начале приема работ объявят чуть позже.

ИСТОЧНИК KP.RU