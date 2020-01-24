2020-01-24T11:20:36+03:00
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"Сборная Снежногорска" снова будет играть в Высшей лиге КВН

А еще одна команда из Мурманской области прошла в "Премьер-лигу"
Мария ПАШЕНКОВА
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"Сборная Снежногорска" снова поборется за победу в Высшей Лиге. Фото: vk.com/snezhnogorskkvn"Сборная Снежногорска" снова поборется за победу в Высшей Лиге. Фото: vk.com/snezhnogorskkvn
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Новый сезон Высшей Лиги КВН не обойдется без северян. Напомним: первыми в нее прорвалась "Сборная Мурманска", затем эстафету перехватили ребята из "Морской академии".

Третьей командой, кому удалось попасть на Первый канал, стала "Сборная Снежногорска". На этой неделе в Сочи проходил международный фестиваль "КиВиН-2020", на котором обычно квнщиков и распределяют по лигам.

Удача улыбнулась северянам. По итогам гала-концерта стало известно, что "Сборная Снежногорска" снова будет играть в Высшей лиге. Правда, с новым названием - "Мурманск - столица Арктики". Но это не все.

- Команда "Для Вас" будет в Премьер-лиге! "Семейные ценности" и "Ой, всё" записали в свой актив участие во втором туре, что очень круто для команд-дебютантов фестиваля. "Суровый парни" - повышенный рейтинг! - рассказали в Мурманской Лиге КВН.

Чуть позже станет известна дата и время, когда Первый канал покажет гала-концерт "КиВиН-2020".

ИСТОЧНИК KP.RU

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