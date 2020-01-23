Православных возмутила шутка "Сборной Снежногорска" про "акробатюшку"

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:52:15+03:00

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Шутки, которые звучат по Первому каналу (да и не только), часто приводят к скандалам. Например, верующих оскорбили слова Ивана Урганта об Иисусе Христе.

Теперь же в такой ситуации оказалась "Сборная Снежногорска". Команда сейчас находится в Сочи на фестивале "КиВиН-2020" и участвуют в гала-концерте, надеясь второй раз попасть в Высшую Лигу.

Финал первого сезона для северян стал не самым радостным. Накануне от рака умерла жена капитана Евгения Старикова, на итоговой игре команда заняла последнее место. А теперь одна из шуток вызвала осуждение православных. Дело в том, что фишка "Сборной Снежногорска" - необычные персонажи. Вот и в одном из выступлений на сцену вышел священнослужитель, который стал показывать разные упражнения, поэтому его преставили как "акробатюшку".

- Шесть тысяч зрителей в зале вместе с жюри стали над этой шуткой смеяться. Что за цинизм? В этом же выступлении данная команда позволила себе шутки и над царем Николаем II, когда один из мракобесов этой команды вышел в образе царя. Не забыты были и русские православные дети, когда было сопоставление с верой в Деда Мороза. Данные действия КВН-щиков подпадают под статьи Административного и Уголовного кодексов, - написали в открытом письме к главе КВН Александру Маслякову казаки из Ливенского филиала Орловского регионального отделения общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел"

Участники "Сборной Снежногорска" о претензии узнали от "КП"-Мурманск".

- Мы показывали те номера, что были одобрены на предварительных просмотрах. Конечно, мы не хотели никого оскорбить, это просто был смешной персонал, - пояснил "КП" капитан команды Сергей Жарков.

Казаки тем временем требуют запретить в КВН шутки про религию.

ИСТОЧНИК KP.RU