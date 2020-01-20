2020-01-20T12:43:06+03:00
Дом. Семья

Загадочный морской обитатель из Териберки оказался моржом

По словам специалистов, ластоногие могут иногда выходить к людям
Наталья ЛОБАНОВА
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Не часто жителям поморского села удается видеть ластоногих так близко. Фото: Морская рыбалка ТериберкаНе часто жителям поморского села удается видеть ластоногих так близко. Фото: Морская рыбалка Териберка
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На днях в Териберке произошел удивительный случай – к причалу в поморском селе приплыл неизвестный морской зверь, который покрасовался перед рыбаками в воде, а затем залез отдохнуть на старую бочку. Рыбаки отметили, что такая встреча была необычна даже для них. Тем временем, местные жители стали гадать в соцсетях, кем же является ластоногое. Одни северяне думали, что это морской заяц, а другие – что морж. В итоге, спор разрешился в пользу вторых, ведь как выяснила «Комсомолка», животное оказалось именно моржом.

- Это определенно морж. В наших краях есть его популяция, иногда ластоногие могут выходить к людям. Например, летом прошлого года этого зверя видели в Кандалакшском заливе, - рассказали «КП» специалисты из Кандалакшского природного заповедника.

Напомним: в ноябре 2019 года у берегов Териберки видели огромного редкого кита – финвала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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