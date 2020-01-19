2020-01-19T17:00:13+03:00
Дом. Семья

В Териберке на причал приплыло неизвестное ластоногое

Одним северянам кажется, что это был морж, другим - морской заяц [видео]
Наталья ЛОБАНОВА
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Морской зверь совсем не боялся людей. Фото: Александр МуринМорской зверь совсем не боялся людей. Фото: Александр Мурин
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Нечасто водоплавающие животные приближаются к людям настолько, что можно рассмотреть их во всей красе. Необычное явление довелось в январе наблюдать жителям Териберки – на причал в поморском селе приплыл не то морж, не то морской заяц.

В соцсетях северяне стали гадать, кем же на самом деле является ластоногий зверь.

— Это молодой морж, даже клычки на видео видно. Как вообще моржа с лахтаком или любым другим тюленем можно перепутать? Абсолютно разные внешне звери. У моржа глаза маленькие, по бокам, а у тюленей глаза ближе к переносице и крупные. Кожа тюленей гладкая - у моржей складчатая, - поделился мнением пользователь «Вконтакте» Дмитрий Зотов.

Другие же считают, что это все-таки был морской заяц.

- Вероятнее всего – это лахтак, морской заяц. Один из самых крупных представителей семейства настоящих тюленей. Длина тела — до 2,5 метров, а масса достигает зимой 360 килограммов. Распространён почти повсеместно на мелководьях Северного Ледовитого океана, - высказали в соцсетях иную точку зрения местные жители.

Загадочный морской обитатель покрасовался перед рыбаками, а потом залез на бочку. Похоже, что он прятался от касаток.

Морской обитатель приплыл к причалу в Териберке.Автор: Морская рыбалка Териберка

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
В Териберке на причал приплыло неизвестное ластоногое
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