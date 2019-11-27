У берегов Териберки увидели редкого огромного кита

СЕГОДНЯ 14:45 2019-11-27T12:35:36+03:00

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Большое везение - встретить того, ради которого отправился в долгий путь. Такая удача улыбнулась участникам первой экспедиции фонда защиты китов. Они ушли в Баренцево море на исследование, и почти сразу увидели у берега возле Териберки нескольких финвалов.

Еще их называют сельдяные киты. Они считаются самыми крупными в мире после синих китов. Как пояснил научный директор фонда Владимир Латки, в прибрежные арктические воды России финвалы заходят очень редко.

- Кроме финалов, в самой Териберской губе также были замечены семьи китов малых полосатиков, всего около 40 особей. Малые полосатики, или киты Минке - самые распространенные киты в Арктике, но и их виду грозит уничтожение, так как на них разрешена промышленная охота: такие страны, как Норвегия, Япония и Исландия за год убивают более 2000 малых полосатиков. А в следующем году Норвегия заявила о повышении почти в два раз лимита на убой полосатиков - до 2500 особей, - рассказали в фонде защиты китов.

Участники экспедиции договорились, что выступят за масштабное общественное движение по созданию большого китового заповедника в евро-арктической зоне.

ИСТОЧНИК KP.RU