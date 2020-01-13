2020-01-13T15:03:49+03:00
Дом. Семья

На трассе Мурманск-Териберка красивая и голодная лиса выходит к туристам

Плутовка побаивается людей, но принимает угощения [видео]
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Лисичка охотно принимает угощение от туристов.Лисичка охотно принимает угощение от туристов.
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Кормить диких животных нельзя - это прописная истина. Но, если посмотреть правде в глаза, редко кто это правило соблюдает, если видит голодные глаза брата меньшего.

Иногда, доходит до крайностей. Так, летом отчаянные северяне подкармливали медведей. А Андрей Горлов из Ревды и вовсе угощал косолапого, протягивая еду рукой.

С лисичками все проще - кинул ей вкусняшку, она подобрала. Хотя именно рыжие плутовки обычно переносят бешенство, а укусить человека ей не так уж сложно. И все же северян и туристов это мало останавливает.

Так, на дороге Мурманск-Териберка бегает красивая лисичка. Водители часто останавливаются, завидев ее, и бросают еду. Рыжая, конечно, осторожничает, отбегает, завидев размах руки, но потом все же подбирает еду.

Напомним: в Кировске у рудника живут две лисички-сестрички, которых охотно фотографируют местные жители. Взамен угощают животных рыбкой и яблоками.

Лиса на трассе Мурманск-Териберка.Видео: vk.com/kolasever

ИСТОЧНИК KP.RU

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