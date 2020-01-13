На трассе Мурманск-Териберка красивая и голодная лиса выходит к туристам
Кормить диких животных нельзя - это прописная истина. Но, если посмотреть правде в глаза, редко кто это правило соблюдает, если видит голодные глаза брата меньшего.
Иногда, доходит до крайностей. Так, летом отчаянные северяне подкармливали медведей. А Андрей Горлов из Ревды и вовсе угощал косолапого, протягивая еду рукой.
С лисичками все проще - кинул ей вкусняшку, она подобрала. Хотя именно рыжие плутовки обычно переносят бешенство, а укусить человека ей не так уж сложно. И все же северян и туристов это мало останавливает.
Так, на дороге Мурманск-Териберка бегает красивая лисичка. Водители часто останавливаются, завидев ее, и бросают еду. Рыжая, конечно, осторожничает, отбегает, завидев размах руки, но потом все же подбирает еду.
Напомним: в Кировске у рудника живут две лисички-сестрички, которых охотно фотографируют местные жители. Взамен угощают животных рыбкой и яблоками.
Лиса на трассе Мурманск-Териберка.Видео: vk.com/kolasever
ИСТОЧНИК KP.RU