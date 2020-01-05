Завершены поиски 31-летней жительницы Мурманска

5 Янв. 2020 2020-01-05T11:31:54+03:00

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Почти неделю родные и близкие 31-летней мурманчанки не могли найти себе места от волнения. 30 декабря, прямо перед новогодними праздниками, Наталья Кириллова ушла из дома по адресу: Мурманск, улица Александрова, 18 и как в воду канула. Ее местоположение несколько дней было не известно. К счастью, 4 января местную жительницу все-таки удалось отыскать, в целости и сохранности.

- Благодарим координаторов поискового отряда «МурманСпас» за помощь и содействие! Благодаря нашей слаженной совместной работе, поиск Кирилловой Н.И. благополучно завершился, - сообщили в группе поисково-спасательного отряда «ПСО волонтеров «Мурманск» в соцсетях.

Где же была все это время Наталья, волонтеры не уточняют.

Напомним: сейчас в Кандалакше продолжаются поиски 15-летнего Иванова Матвея, пропавшего прямо под Новый год, 31 декабря. Тем временем в Мурманске ищут 16-летнюю Оксану Кондратюк, которая 30 декабря ушла из Центра помощи детям «Журавушка» и до сих пор не вернулась.

ИСТОЧНИК KP.RU