В Кандалакше за 8 часов до Нового года пропал 15-летний подросток
Недавно мы писали, что в Мурманской области ищут почти три десятка людей, которые пропали в разные годы. До сих пор их близкие и родные ждут, когда их сыновья, мамы, отцы, братья вернутся домой.
Среди тех, кого ищут, есть и несовершеннолетние. Так, 30 декабря из детского дома "Журавушка" ушла 16-летняя Оксана Кондратюк. А в канун Нового года, за восемь часов до боя курантов, ушел из дома в Кандалакше 16-летний Матвей Иванов.
Приметы: рост 168 сантиметров,худощавое телосложение, голубые глаза, русые волосы.
Был одет: серая куртка с синими рукавами, серые болоньевые штаны.
Тех, кто может помочь с поисками Матвея, просят позвонить в полицию по телефонам 02, 102, (81533) 9-45-45 или в отряд "МурманСпас" 8911-311-70-20, 8911-339-89-41.
ИСТОЧНИК KP.RU