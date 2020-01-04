В Кандалакше за 8 часов до Нового года пропал 15-летний подросток

4 Янв. 2020 2020-01-04T13:40:59+03:00

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Недавно мы писали, что в Мурманской области ищут почти три десятка людей, которые пропали в разные годы. До сих пор их близкие и родные ждут, когда их сыновья, мамы, отцы, братья вернутся домой.

Среди тех, кого ищут, есть и несовершеннолетние. Так, 30 декабря из детского дома "Журавушка" ушла 16-летняя Оксана Кондратюк. А в канун Нового года, за восемь часов до боя курантов, ушел из дома в Кандалакше 16-летний Матвей Иванов.

Приметы: рост 168 сантиметров,худощавое телосложение, голубые глаза, русые волосы.

Был одет: серая куртка с синими рукавами, серые болоньевые штаны.

Тех, кто может помочь с поисками Матвея, просят позвонить в полицию по телефонам 02, 102, (81533) 9-45-45 или в отряд "МурманСпас" 8911-311-70-20, 8911-339-89-41.

ИСТОЧНИК KP.RU