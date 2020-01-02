В Мурманской области бесследно пропали 26 человек

В Новый год совсем не хочется думать о проблемах и несчастьях. Все мы под бой курантов загадали только хорошие события в нашей жизни. Но нельзя не вспомнить, что есть семьи, где праздник встречают с тяжелым сердцем: они потеряли близких, но не надежду их вернуть.

Люди в Мурманской области пропадают почти каждый день. Бывают легкие случаи. Например, подросток после уроков не сразу пошел домой, а заглянул к другу в гости, забыв предупредить родных. Но спустя пару часов одумался и пошел к семье. А бывает, что человек ушел из дома и словно под землю провалился.

В поисково-спасательном отряде волонтеров "Мурманск" посчитали, сколько активных поисков ведутся в данный момент. Данные, конечно, страшные... 26 человек!

28-летний Николай Маслак пропал еще в 2013 году. На новогодние праздники поехал гостить в Ленобласть, Должен был приехать к бабушке в Красносельский район, но так и его там и не дождались. В родной Оленегорск молодой человек тоже не вернулся.

Фото: vk.com/pso_murmansk

14-летняя Милена Феофилактова пропала в марте после некрасивой истории с избиением девочки из ее школы. Подростка после случившегося стали травить, ее подруг, которые участвовали в драке, отправили в спецучреждения. Милена повторить их судьбу не захотела и сбежала.

Фото: vk.com/pso_murmansk

34-летний Роман Никитин 14 января 2017 года позвонил маме в Кандалакшу и сказал, что скоро приедет. И уже два года родные ждут звонка в дверь. Но Роман исчез.

Фото: vk.com/pso_murmansk

46-летний апатитчанин Виталий Рукавишников в октябре 2016 года поехал на рыбалку на базу отдыха "Сосновая горка". Бесследно...

Фото: vk.com/pso_murmansk

67-летняя Раиса Петренко 5 ноября ушла из дома на улице Гаджиева в Североморске. Деозриентированная женщина не нашла дорогу домой...

Фото: vk.com/pso_murmansk

Возможно, кто-то из этих людей сейчас ходит по городам Мурманской области, не зная своего имени и где живет. И им нужна наша помощь. Посмотрите на ориентировки и помогите семьям воссоединиться.