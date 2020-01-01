В Мурмашах пропала 16-летняя девушка с серыми глазами
Даже под Новый год подростки из Мурманской области не упускают шанс сбежать, и почувствовать сладкий вкус свободы. Однако, не думая о том, что за них будут переживать и волноваться. Так, 30 декабря примерно в 22.00 из центра помощи детям «Журавушка», что находится на улице Молодежной, 1а в Мурмашах, пропала 16-летняя Оксана Кондратюк. Местоположение девушки не известно.
Приметы: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза серые.
Юная северянка была одета в черно-красную легкую куртку, светлые спортивные штаны и черные кроссовки на белой подошве.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшей Оксане и знает, где она находится, просят позвонить по телефонам в полицию: 02 или 102 или в поисково-спасательный отряд «МурманСпас»: 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41.
Напомним: сейчас в Мурманске продолжаются поиски 52-летнего Робертаса Эльскиса. Мужчина ушел с местной базы отдыха «Чунга-чанга» еще 22 декабря, с тех пор его повсюду ищут.
ИСТОЧНИК KP.RU