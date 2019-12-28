2019-12-27T22:01:20+03:00
Общество

Мурманскую область признали одним из самых встревоженных регионов России

Больше всего в 2019 году северян пугали бродячие собаки, авиакатастрофы и нападения медведей
Наталья ЛОБАНОВА
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Мурманская область вошла в топ-10 по фобиям. Фото: pixabay.com/Мурманская область вошла в топ-10 по фобиям. Фото: pixabay.com/
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Компания развития общественных связей (КРОС) провела исследование, составив рейтинг тревожности российских регионов. Эксперты разделили субъекты на три группы: встревоженные, уравновешенные и невозмутимые, в зависимости от их восприимчивости к фобиям, которые фигурировали в СМИ за этот год.

Так, Мурманская область вошла в Топ-10 самых встревоженных регионов страны, заняв седьмое место.

- Больше всего заполярных жителей волновали беспризорные собаки, авиакатастрофы и нападения медведей. Выяснилось, что северяне наиболее остро реагируют на любые потенциально тревожные события, преувеличивая их возможные последствия для себя, - говорится в исследовании КРОС.

Лидерами по числу фобий стали Москва и Архангельская область, а наиболее уравновешенными оказались жители Ростовской области, у которых присутствует здоровая обеспокоенность насущными проблемами. Самой невозмутимой признали Чеченскую Республику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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