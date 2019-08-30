2019-08-30T15:15:11+03:00
Происшествия

Под Мурманском рыбаки убегали от медведя

В минприроды Заполярья объяснили, почему косолапых нельзя усыпить и вывезти подальше в лес
Елена МОЛОДЦОВА
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Рыбакам повезло - медведь не погнался за ними. Фото: Мурманск LiveРыбакам повезло - медведь не погнался за ними. Фото: Мурманск Live
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Социальные сети буквально пестрят сообщениями о том, где и когда северяне встретились с хозяевами леса. Напомним, в последний раз мишку видели в Мурманске в районе Атомфлота, а до этого на северном берегу Рогозера грибники заметили медведицу с медвежонком. К слову, повода для паники пока нет – городскую черту косолапые не пересекли.

Очередная встреча не заставила себя долго ждать. Правда, произошла она снова на территории Михал Потапыча.

- Сходили на рыбалку... Бежали к машине, только пятки сверкали... По Серебрянке километров 20-25 от областного центра ходит медведь, - поделился впечатлениями рыбак в группе «Мурманск Live».

А вот в госохотнадзоре региона таким сообщениям не рады. В ведомстве уверены, что люди нагнетают – в конце концов, медведи имеют полное право гулять и охотиться в лесу и тундре, в своей естественной среде обитания. Кстати, количество отстреленных косолапых с 27 августа не увеличилось, а вот добросердечных северян, призывающих не убивать бурых хищников, а усыплять и вывозить подальше от людей, наоборот выросло в разы.

- Поймите, столь гуманный способ не только крайне затратен, но и опасен для жизни охотоведов. Самое большое расстояние, с которого стреляет ружье со снотворным, - 30 метров, а препарат начинает действовать через 15 - 30 минут. Представляете, что за это время сделает медведь с человеком, напавшим на него? – объясняет начальник отдела государственного охотничьего надзора минприроды Мурманской области Игорь Ильин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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