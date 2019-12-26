2019-12-26T10:04:05+03:00
Общество

Териберка стала пятой в рейтинге самых желанных мест для новогодних путешествий

Локации россияне определяли в соцсетях
Лидия АРСТОВА
Поделиться:
Туристы говорят, что в Териберке красиво и без северного сияния. Фото: Настя КрасковскаяТуристы говорят, что в Териберке красиво и без северного сияния. Фото: Настя Красковская
Изменить размер текста:

Про Териберку по всей России разве что не слагают легенды. Иногда кажется, что из-за этого ажиотажа, люди и вправду верят в Левиафана, который выходит из моря на берег возле поселения. Хотя может так и есть…

В любом случае о Териберке наслышаны все россияне. Например, совсем недавно в Москве открылась фотовыставка, посвященная жемчужине Мурманской области. А по внешнему виду Териберку даже сравнивают с Бангкоком.

Планы на путешествия в новогодние каникулы тоже не обошлись без упоминания известной заполярной деревни. Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, куда бы они хотели отправиться в новом году.

По результатам опроса, в Териберку на праздники хотели бы поехать 3,97% проголосовавших. Поморское село заняло в рейтинге 5 строчку. Немного больше туристов посетили бы горный парк Рускеала в соседней Карелии (7,94%).

Самыми привлекательными для россиян оказались озеро Байкал (44,44%) в Иркутской области и розовое озеро Сасык-Сиваш (29,37%) в Крыму. Менее желанными для путешествий в 2020 году стали Соловецкий монастырь в Архангельской области, «город мертвых» в Северной Осетии, город Болгар в Татарстане и соленое озеро Эльтон в Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как в Мурманской области будут ходить пригородные автобусы в праздники
31 декабря отменили фирменный поезд «Арктика» из Мурманска в Москву
61-летний житель Умбы зарубил топором знакомую из-за бутылки водки
В Апатитах мужчина попытался украсть елку
На открытие нового катка в Кандалакше приедет Ирина Слуцкая
Из центра помощи детям в Мурмашах снова сбежала 14-летняя девочка
Маски-шоу: В Апатитах наркоторговца вместе с товаром и пистолетом взял спецназ
Териберка стала пятой в рейтинге самых желанных мест для новогодних путешествий
В Мурманске инспекторы ДПС в костюмах Деда Мороза и Снегурочку поздравили водителей с Новым годом
Время покупать норку на Новоторжской ярмарке!
«Ух, прокачусь!»: В Мурманске открылись три ледяные горки
В мурманском Ледовом дворце работала подпольная круглосуточная баня
В Мурманской области идет особенная акция перед Новым годом "Ищу волшебника"
Бабушка, которая в Кировске попала под погрузчик, умерла в больнице
Руслан Усачев представил видео из своего путешествия к Северному полюсу