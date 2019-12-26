Териберка стала пятой в рейтинге самых желанных мест для новогодних путешествий

СЕГОДНЯ 10:04 2019-12-26T10:04:05+03:00

Туристы говорят, что в Териберке красиво и без северного сияния. Фото: Настя Красковская

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Про Териберку по всей России разве что не слагают легенды. Иногда кажется, что из-за этого ажиотажа, люди и вправду верят в Левиафана, который выходит из моря на берег возле поселения. Хотя может так и есть…

В любом случае о Териберке наслышаны все россияне. Например, совсем недавно в Москве открылась фотовыставка, посвященная жемчужине Мурманской области. А по внешнему виду Териберку даже сравнивают с Бангкоком.

Планы на путешествия в новогодние каникулы тоже не обошлись без упоминания известной заполярной деревни. Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, куда бы они хотели отправиться в новом году.

По результатам опроса, в Териберку на праздники хотели бы поехать 3,97% проголосовавших. Поморское село заняло в рейтинге 5 строчку. Немного больше туристов посетили бы горный парк Рускеала в соседней Карелии (7,94%).

Самыми привлекательными для россиян оказались озеро Байкал (44,44%) в Иркутской области и розовое озеро Сасык-Сиваш (29,37%) в Крыму. Менее желанными для путешествий в 2020 году стали Соловецкий монастырь в Архангельской области, «город мертвых» в Северной Осетии, город Болгар в Татарстане и соленое озеро Эльтон в Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU