2019-12-11T17:23:07+03:00
Общество

В Москве открылась фотовыставка «Териберка. За полярным кругом»

Красоты поморского села запечатлела фотограф Виолетта Кириллова
Наталья ЛОБАНОВА
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Снимки будут радовать глаз прохожих в Бабушкинском парке до 22 декабря. Фото: Виолетта КирилловаСнимки будут радовать глаз прохожих в Бабушкинском парке до 22 декабря. Фото: Виолетта Кириллова
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Красоты удивительного поморского села Мурманской области теперь увидят в российской столице: в Москве открылась фотоэкспозиция, посвященная Териберке. Снимки чудесного уголка, расположенного на берегу Северного Ледовитого океана, будут красоваться в Бабушкинском парке. Выставка получила название «Териберка. За полярным кругом».

- Этот маленький поселок - единственное место в европейской части России на берегу Северного Ледовитого океана, куда можно добраться на автомобиле. Выезжать нужно из Мурманска, дальше путь лежит через тундру и сопки, - отмечают на официальном сайте мэра Москвы. - Раньше в Териберке жило много рыбаков, а сейчас место практически покинуто. На фотографиях изображены разваливающиеся школы, многоэтажки, деревянные постройки, оставленные навсегда лодки и корабли на пляже.

Фотографом, который смог запечатлеть прекрасные места заполярного села, стала москвичка Виолетта Кириллова.

- Териберка в прошедшем марте стала для меня началом чего-то нового, и по-настоящему хорошего, что вдруг стало случаться в жизни сразу после моего путешествия туда, - отмечает фотограф.

Увидеть красоты Севера посетители Бабушкинского парка могут до 22 декабря включительно. Экспозиция доступна с 6.00 до 22.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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