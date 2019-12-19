В новом выпуске шоу "вДудь" Териберку сравнили с Бангкоком

СЕГОДНЯ 09:48 2019-12-19T09:48:43+03:00

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Не в первый раз Мурманская область звучит в авторском шоу Юрия Дудя. Напомним: в одном из выпусков он сказал, что хотел бы проехать по трассе "Кола".

А в последнем видео с участием Антона Мызникова из Магадана зашла речь о Териберке. Дудь с Антоном отправились на серфинг в португальский город Назарее. Их наставник, известный спортсмен Сергей Расшиваев, отметил, что с доской можно приехать и на край земли.

- Я ездил в Териберку, супер популярное место сейчас. Стал ездить еще до хайпа. Мы хотели на Северном Ледовитом океане посерфить. Приехали, когда все было дико, классно и аутентично. Советский план архитектуры был виден. Хоть все разрушено, но понятно, что люди думали об общем сценарии. Сейчас место на виду, решили старое сносить, новые дома делают кто во что горазд. Сайдингом все обшивают, выглядит кошмарно. Я каждый раз приезжаю и думаю, что такое красивое место испортили. Все выглядит пестро, ярко, как в Бангкоке, - отметил Сергей Расшиваев.

К слову, именно благодаря Териберке в Мурманской области вырост турпоток.

ИСТОЧНИК KP.RU