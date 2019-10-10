2019-10-10T11:23:09+03:00
Звезды

Юрий Дудь рассказал, что хотел бы прокатиться по трассе "Кола" в Мурманскую область

Участок от Санкт-Петербурга до Борисоглебска манит журналиста пейзажами и достопримечательностями
Мария ПАШЕНКОВА
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Юрий Дудь внес трассу "Кола" в число самых красивых дорог, где хотел бы проехать на машине. Фото: "Советский спорт"Юрий Дудь внес трассу "Кола" в число самых красивых дорог, где хотел бы проехать на машине. Фото: "Советский спорт"
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Двое суток назад на YouTube-канале журналиста Юрия Дудя появилось интервью со стендап-комиком Нурланом Сабуровым. В нем разговор зашел о местах, где бы хотелось побывать.

Юрий Дудь перечислил три объекта, которые привлекают его пейзажами и достопримечательностями. В их число вошла и трасса "Кола".

- Мы с ребятами регулярно гоняет по России для съемок "вДудя". Есть еще полно мест, где мы еще не были, но очень бы хотели оказаться. В некоторых из них - только на автомобиле, чтобы оценить всю красоту, что там есть, - рассказал журналист. - Трасса Р-21 "Кола" или, как ее еще называют, путь к северному сиянию. На дистанции в 1592 километра между Санкт-Петербургом и Борисоглебским все разнообразие северной природы с озерами, болотами и снежными вершинами гор.

Также в список мест вошли трассы "Чуйский тракт" и Пятигорск-Кисловодск-Джилы-Су.

ИСТОЧНИК KP.RU

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