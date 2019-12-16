2019-12-16T16:02:56+03:00
Туризм

По итогам 2019 года в Мурманской области должны насчитать 67 тысяч иностранных туристов

Для них в смене службы «112» будет работать англоязычный оператор
Елена МОЛОДЦОВА
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Охотники за северным сиянием увеличивают туристический поток в Мурманскую область. Фото: АстровертыОхотники за северным сиянием увеличивают туристический поток в Мурманскую область. Фото: Астроверты
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Популярность Кольского полуострова как туристического направления растет не по дням, а по часам. Скептики могут иронизировать сколько душе угодно. Но именно Мурманская область со своими неповторимыми жемчужинами фигурирует почти в каждом рейтинге, правда, не всегда на лидирующих позициях. Но то ли еще будет!

- Вместе с полярной ночью начался и зимний туристический сезон. Если в прошлом году в это время Заполярье посетило 438 тысяч туристов, в том числе и 64 тысячи иностранных, то в этом году мы ждем больше 450 тысяч гостей, из которых больше 67 тысяч - граждане других государств, - отметил вице-губернатор Мурманской области Дмитрий Филиппов.

Ни для кого не секрет, что Кольский полуостров крайне популярен среди стран Азии. По статистике, 40% туристического потока составляют китайцы. В 2,5 раза вырос спрос на мурманское направление у жителей Финляндии и Норвегии и в два раза - у шведов и малазийцев.

- Мы предлагаем нашим гостям посетить такие уникальные места как Териберка, Ловозеро и Лапландский заповедник, а также горнолыжный курорт Кировск. Также в ближайший месяц откроются «Снежная деревня» и фестиваль «Снеголед», 22 декабря все желающие могут отметить гиперборейский Новый год в Ковдоре, - рассказывает Дмитрий Филиппов.

Гостиницы к растущему туристическому потоку готовы, безопасность тоже на уровне. Кстати, для удобства зарубежных гостей теперь в каждой смене экстренной службы «112» будет дежурить англоязычный оператор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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