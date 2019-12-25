2019-12-25T14:43:52+03:00
Туризм

Руслан Усачев представил видео из своего путешествия к Северному полюсу

Популярный блогер уехал из Мурманска на ледоколе "50 лет Победы"
Мария ПАШЕНКОВА
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Видео уже набрало больше двух миллионов просмотров. Фото: Руслан УсачевВидео уже набрало больше двух миллионов просмотров. Фото: Руслан Усачев
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Этим летом к Северному полюсу из Мурманска ушел особенный рейс. Ледокол "50 лет Победы" увез не иностранных туристов, как обычно, а талантливых детей со всей страны. Вместе со школьниками в Арктике побывали Валдис Пельш и популярный блогер Руслан Усачев.

И вот под новый год Усачев на своем YouTube-канале представил видеоотчет из своей поездки. Длится оно 47 минут.

- Вас ждет огромное видео об одном из самых интересных и захватывающих приключений в моей жизни. Как был ролик про Шантарские острова и спасение кита, так и здесь будет про Арктику и спасение кого-то поменьше. Быт ледокола, особенности путешествия и как попасть в такой круиз - обо всем по порядку, - рассказал в предисловии Руслан Усачев.

Все карты раскрывать не будем - смотрите сами.

Напомним: недавно в шоу "вДудь" заговорили о Териберке. Известный серфер пожалел, что в селе появляется слишком много новодела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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