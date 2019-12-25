Руслан Усачев представил видео из своего путешествия к Северному полюсу
Этим летом к Северному полюсу из Мурманска ушел особенный рейс. Ледокол "50 лет Победы" увез не иностранных туристов, как обычно, а талантливых детей со всей страны. Вместе со школьниками в Арктике побывали Валдис Пельш и популярный блогер Руслан Усачев.
И вот под новый год Усачев на своем YouTube-канале представил видеоотчет из своей поездки. Длится оно 47 минут.
- Вас ждет огромное видео об одном из самых интересных и захватывающих приключений в моей жизни. Как был ролик про Шантарские острова и спасение кита, так и здесь будет про Арктику и спасение кого-то поменьше. Быт ледокола, особенности путешествия и как попасть в такой круиз - обо всем по порядку, - рассказал в предисловии Руслан Усачев.
Все карты раскрывать не будем - смотрите сами.
Напомним: недавно в шоу "вДудь" заговорили о Териберке. Известный серфер пожалел, что в селе появляется слишком много новодела.
ИСТОЧНИК KP.RU