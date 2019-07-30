Ледокол "50 лет Победы" отвезет талантливых детей из Мурманска к Северному полюсу

СЕГОДНЯ 10:38 2019-07-30T09:06:48+03:00

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Сезон арктических круизов из Мурманска продолжается. На этой неделе к Северному полюсу на ледоколе "50 лет Победы" поедет известный путешественник Федор Конюхов, а 13 августа атомоход повезет 68 одаренных детей. Рейс будет посвящен 60-летию атомного ледокольного флота.

- Основная цель рейса — просветительская: участники экспедиции узнают об истории атомного ледокольного флота, о нужных на ледоколе профессиях, о проблемах сохранения Арктики и смогут творчески освоить полученные знания. Для этого на борту ледокола будут работать совместная команда опытных педагогов проекта "Школа Росатома" и сети информационных центров по атомной энергии, - рассказали в отделе коммуникаций Росатомфлота.

У детей будет возможность создать видеодневники о своем путешествии. Также для них проведут мастер-классы, ситуации выбора и проб, будет работа с метаязыками, событийное вхождение в культуру различных профессий, деятельные встречи с известными медийным персонами и совместная рефлексия собственных достижений с помощью экстримометра. Он помогает оценить возможности человека в начале дня и в конце.

Вместе с ребятами к Северному полюсу известные люди: Валдис Пельш, Николай Цискаридзе, Елена Яковлева, Руслан Усачев.

ИСТОЧНИК KP.RU