2019-12-24T15:51:14+03:00
Происшествия

Ребята зло пошалили: В Кольской школе №2 нашли осколок в тарелке с едой

С проказниками и их родителями уже провели профилактическую беседу
Елена ЧУМАКОВА
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Осколок в джем подкинули школьники ради сенсации. Фото: Мурманск ДТП ЧПОсколок в джем подкинули школьники ради сенсации. Фото: Мурманск ДТП ЧП
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Современным работникам школьного общепита приходится не сладко – за их работой следят не только руководство образовательного учреждения и Роспотребнадзор, но и ученики. Напомним: в этом году бдительные и ищущие виртуальной популярности подростки уже публиковали в социальных сетях фотографии грязных стаканов в Мурмашинской школе №1 и червяков, устроивших заплыв в компоте в мурманской школе №5. На этот раз речь идет о куда более шокирующем нарушении.

- В Кольской школе №2 ребенка буквально накормили стеклом. Он порезал язык. Почему так халатно отнеслись повара, что не заметили разбившийся предмет, который попал ребенку в еду? А если бы он его проглотил? Ужас! – сообщил об инциденте анонимный автор в группе «Мурманск ДТП ЧП».

На деле сенсационная новость оказалась искусно созданным фейком и не более того.

- Инцидент произошел в субботу, 21 декабря. Как выяснилось, ученики коррекционного класса разбили в столовой стакан, а осколки добавили в еду и стали фотографировать. С ними и их родителями уже проведена профилактическая беседа. Никто никаких травм не получил! – объясняет начальник управления образования администрации Кольского района Ирина Непеина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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