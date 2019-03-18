В Мурмашах проверят школу, ученики которой опубликовали в соцсетях грязные стаканы

СЕГОДНЯ 18:46 2019-03-18T18:46:06+03:00

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Обжегшись на молоке, дуют на воду. Видимо, начитавшись январских новостей о том, как в школе №5 в Мурманске ученикам предложили компот с червяком и гуляш с волосами, подростки из Мурмашей тоже решили засветиться в новостной ленте.

- Из таких стаканов пьют воду, чай и сок. Налет на них. Мурмашинская СОШ №1, - такой пост был опубликован 16 марта в группе «Мурманск. ДТП. ЧП».

Школьники добились своего. Новость набрала почти 10 тысяч просмотров, а в образовательном учреждении начались проверки.

- Информацию изложенную в соцсетях проверяют как внутри школы, так и мы. Сегодня наши специалисты выезжали в учреждение, - рассказала «КП» начальник управления образования администрации Кольского района Ирина Непеина. - Посуду в школах моют посудомоечные машины, и они не должны были оставить таких следов. По словам директора образовательного учреждения, в стаканы, которые запечатлены на снимках, был налит чай. После того, горячий напиток был выпит, ребята провели салфеткой - видимо от чая и остался этот налет.

После проверки в ведомстве сделают соответствующие выводы. А пока чиновники разбираются, что да как, «Комсомолка» пообщалась с учениками Мурмашинской школы №1 и выяснила, что далеко не все слышали о скандальной новости, да и «грязь» на стаканах никогда не замечали.

ИСТОЧНИК KP.RU