2019-01-15T13:28:06+03:00
Общество

Администрация школы Мурманска прокомментировала историю с червяком в компоте

Сейчас в образовательном учреждении идет проверка столовой
Мария ПАШЕНКОВА
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Мурманский или... воронежский червяк? В школе №5 проходит проверка из-за анонимного поста в "ВКонтакте". Фото: vk.com/murmanskgroupМурманский или... воронежский червяк? В школе №5 проходит проверка из-за анонимного поста в "ВКонтакте". Фото: vk.com/murmanskgroup
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- В столовой школы №5 подают вот такие аппетитные блюда. Компот с червями, а на второе - гуляш с волосами, - такую запись в группе "Мурманск" оставил анонимный автор.

Пост за несколько часов собрал уже почти 13 тысяч просмотров и много возмущенных откликов. Тем более, что к нему были прикреплены неаппетитные фотографии.

Эти снимки внимательно изучили в администрации школы №5, что расположена в Мурманске на улице Александрова. И... не заметили ничего похожего на столы в родной столовой. Поэтому встал вопрос, где же были сделаны фотографии? В качестве адвокатов школы выступили мурманчане.

- Я видел такие же фотографии в воронежской группе города в прошлом году, - пишет Геогрий Осматескул.

Как рассказала "КП" директор школы №5 Ирина Ускова, утром к ней обратилась мама ребенка, которая показала фотографию с червяком в компоте. Правда, откуда она взялась не уточнила. Тогда как сын женщины учится в первом классе и кушает вместе с одноклассниками отдельно.

- Я пригласила всех желающих родителей к 10 часам на общественный контроль столовой. Но никто не пришел и никто не написал заявление. Сейчас мы проводим проверку, поставили в известность Центр школьного питания (он отвечает за всю еду в общеобразовательных учреждениях Мурманска. - Ред.) - рассказала Ирина Ускова.

О результатах проверки станет известно чуть позже. К слову, в школе не в первый раз сталкиваются с "анонимками", когда неизвестные сообщают в социальных сетях о мнимых проблемах.

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