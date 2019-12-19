Из Мурманской области в правительство РФ ушло ходатайство о "полярках" для молодых работников

СЕГОДНЯ 16:28 2019-12-19T16:50:07+03:00

Изменить размер текста: A A

"Полярки" сейчас как бы и есть, но одновременно и призрачны. Дело в том, что надбавку к зарплате надо заработать по частям (20% в первые полгода, затем увеличение на 20% еще каждые полгода, и по достижении 60% последние 20% начисляются за год работы). Хотя те, кто трудится не первый десяток лет, помнят, что родившимся и прожившим много лет на Крайнем Севере в свое время "полярки" платили с первого дня работы в полном объеме.

Напомним: Мурманская областная Дума и Мурманский облсовпроф не раз выступали за то, чтобы все вернулось на круги своя (в том числе и прежний возраст выхода на пенсию).

Теперь от имени Мурманского облсовпрофа в Москву ушло письмо, адресованное заместителю председателя Правительства РФ Татьяне Голиковой, министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину, первому заместителю председателя Правительства РФ - министру финансов РФ Антону Силуанову и министру экономического развития РФ максиму Орешкину.

Центру напомнили, как в июне 1990 года, когда в Мурманске по инициативе облсовпрофа прошла профсоюзная конференция по социальным и экономическим проблемам Севера. На ней было решено платить полярки с первого дня работы в полном объеме тем, кто родился на Крайнем Севере или жил здесь не менее пяти лет. Схема поменялась на ту, что есть сейчас, в 2005 году. И это не хорошо.

- Возвращение выплаты молодым специалистам «полярных» надбавок с первого дня работы станет существенным элементом такового стимулирования, - уверен Александр Первухин, глава Мурманского облсовпрофа. - В противном случае, Север может быть утрачен для российской экономики, а освоение Арктической зоны так и останется красивым лозунгом.

ИСТОЧНИК KP.RU