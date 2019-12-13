Федералам предложили вернуть северянам прежний возраст выхода на пенсию

Если кто-то из северян будет жаловаться, что денег на жизнь не хватает, жители других регионов посмотрят косо: мол, у вас же рубль длинный. Правда, работающие на Крайнем Севере знают, что это лишь по официальной статистике все красиво и средняя зарплата у нас около 60 тысяч рублей. На самом деле даже с надбавками у некоторых зарплата выходит такая же, как в субъектах страны, где ни полярок, ни районного коэффициента нет. Да и возраст выхода на пенсию нам подняли, как и для всех жителей страны. Впрочем, не все еще потеряно.

Как уже писала «Комсомолка», депутаты Мурманской областной Думы выступили с инициативой вернуть полярки с первого дня работы для тех, кто пять лет и дольше живет на Крайнем Севере. С таким предложением они обратятся в Москву.

Еще одна идея, важная для северян, - это возвращение прежнего возраста выхода на пенсию: с 50 лет для женщин и с 55 лет для мужчин. За это ратовал Александр Первухин, председатель Мурманского областного совета профсоюзов, во время выступления на IX международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», который прошел в Санкт-Петербурге. Свою речь он начал с больного момента - оттока населения. Об этом же говорила на форуме и первый вице-губернатор Ольга Кузнецова: ежегодно из региона уезжает около 3 тысяч человек, или 8 северян в день.

- Невозможно эффективно осваивать северные территории, когда люди оттуда бегут, - подчеркнул Александр Леонидович. - Косвенным показателем поспешного отъезда граждан является продажа ими жилья по очень низким ценам. К примеру, в Воркуте четырехкомнатную квартиру можно купить за 55 тыс. рублей. В промышленных городах Мурманской области, жители которых не обделены работой и заработком, трехкомнатную квартиру можно купить за 100 тысяч, например, в Никеле. Северяне действительно теряют веру в перспективы собственной жизни и развитие районов Крайнего Севера и находят выход лишь в спешном отъезде.

По мнению спикера, такие реформы, как пенсионная, приведут к тому, что на Кольском полуострове почти не останется жителей и работать здесь будут в большинстве своем вахтовики. Ведь кто захочет убивать свое здоровье в полярную ночь, холодным летом, если за это нет привилегий?

- Повышение пенсионного возраста для северян - это глубоко непродуманный, поспешный шаг, влекущий за собой негативные социальные последствия. Поэтому пенсионный возраст северян должен зависеть только от возраста утраты работниками трудоспособности, и ни от чего другого. Несомненно, повышение пенсионного возраста стало ощутимым ударом по финансовому положению граждан и по доверию населения к власти. Велика вероятность, что многие просто не доживут до наступления пенсионного возраста, - поясняет свою позицию Александр Первухин. - Если государство действительно заинтересовано в развитии Арктики, то ему следует предпринять ряд неотложных мер для привлечения и закрепления на Севере квалифицированной рабочей силы. В этой связи не единственным, но очень важным шагом может стать возвращение жителям северных регионов прежнего возраста выхода на пенсию.

Правда, пока к мнению профсоюзов и представителей организаций, ратующих за возвращение к истокам, не прислушались.