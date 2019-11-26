2019-11-25T18:46:41+03:00
Общество

Депутаты Мурманской областной Думы попросят Москву вернуть полярки с первого дня работы

Надбавку предлагают снова платить за стаж с первого дня работы
Мария ПАШЕНКОВА
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100% полярок с первого дня предлагают вернуть тем, кто более 5 лет живет на Крайнем Севере. Фото: архив "КП"100% полярок с первого дня предлагают вернуть тем, кто более 5 лет живет на Крайнем Севере. Фото: архив "КП"
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Уже много лет как северяне не видят полярок с начала трудового пути. Точнее, никто не мешает работодателю установить их по своей инициативе с первого же для работы в размере 100%. Но не всем это выгодно, поэтому жителям Мурманской области, хоть родившимся в ней, хоть приехавшим, часто приходится зарабатывать их по частям.

Однако в правительстве региона посчитали сложившуюся ситуацию несправедливой, поэтому инициировали работу над возвращением полярок. С учетом налоговых преференций для работодателей.

Сейчас же процесс вовсю идет. Так, депутаты Мурманской областной Думы намерены обратиться в федеральный центр, с просьбой вернуть полярки с первого дня трудоустройства. Но не для всех, а для лиц в возрасте до 30 лет, проживающих в районах Крайнего Севера, если они проживали здесь не менее пяти лет.

- Такая норма существовала до 1 января 2005 года. Тогда отдали все на откуп регионам и муниципалитетам. Если на местах есть соответствующие нормативные правовые акты, то работник получает нашу полярную надбавку за стаж с первого дня работы. А если человек не работает в муниципальных и областных организациях, то сразу он этой надбавки не имеет. С учетом обострения демографических проблем в арктических регионах привлечение и закрепление трудоспособных граждан на Севере особенно актуально. Учитывая устойчивую тенденцию оттока населения, прежде всего молодежи, считаю, необходимо вернуть эту норму закона. Для этого будем стучаться в двери федерального центра, - уточнил парламентарий Александр Макаревич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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