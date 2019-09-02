В Мурманской области прорабатывается вопрос «полярок» для молодежи
Держим, кулачки, северяне! «Полярки» потихонечку возвращаются на Крайний Север. По крайней мере, вопрос финансовой поддержки людей, живущих за полярным кругом, президент России Владимир Путин поручил проработать врио губернатору Мурманской области Андрею Чибису.
- Принципиально важно мотивировать молодежь не уезжать из региона, оставаться учиться и работать в регионе. Сегодня молодежь, которая родилась и выросла в Мурманской области, вынуждена еще 2,5 года зарабатывать «полярки» и, конечно, у нее нет мотивации возвращаться обратно. Разумеется, так не должно быть. Кроме того, необходимо предусмотреть налоговые преференции для работодателей, - отметил Андрей Владимирович.
Проработать этот вопрос необходимо в ближайшее время. К слову, этот болезненный для северян вопрос молодежь поднимала на встрече с Андреем Чибисом еще в апреле, и он пообещал подумать, как изменить ситуацию.
ИСТОЧНИК KP.RU