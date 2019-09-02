В Мурманской области прорабатывается вопрос «полярок» для молодежи

СЕГОДНЯ 11:39 2019-09-02T11:39:34+03:00

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Держим, кулачки, северяне! «Полярки» потихонечку возвращаются на Крайний Север. По крайней мере, вопрос финансовой поддержки людей, живущих за полярным кругом, президент России Владимир Путин поручил проработать врио губернатору Мурманской области Андрею Чибису.

- Принципиально важно мотивировать молодежь не уезжать из региона, оставаться учиться и работать в регионе. Сегодня молодежь, которая родилась и выросла в Мурманской области, вынуждена еще 2,5 года зарабатывать «полярки» и, конечно, у нее нет мотивации возвращаться обратно. Разумеется, так не должно быть. Кроме того, необходимо предусмотреть налоговые преференции для работодателей, - отметил Андрей Владимирович.

Проработать этот вопрос необходимо в ближайшее время. К слову, этот болезненный для северян вопрос молодежь поднимала на встрече с Андреем Чибисом еще в апреле, и он пообещал подумать, как изменить ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU