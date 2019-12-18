2019-12-18T15:54:45+03:00
Общество

В Кандалакше ответственного за "самую чудовищную елку России" лишили премии

Некрасивое деревце появилось в Нивском
Мария ПАШЕНКОВА
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Не понравившуюся жителям Нивского елку заменят на другую. Фото: Ольга КузнецоваНе понравившуюся жителям Нивского елку заменят на другую. Фото: Ольга Кузнецова
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Главная елка Мурманска попала в список самых высоких по России, да и красотой отличается. А вот жителям села Нивское под Кандалакшей, где живет около тысячи человек, не повезло - их праздничное дерево выглядит совсем не празднично.

- Наши дети лишены красивой горки, как в городе ставят, не заливают каток, так еще и на елку без слез не посмотришь. Кто это чудо нам установил? Я выражу мнение большинства сельчан, это чудо превзошло все предыдущие, что я видела, - пожаловалась в "ВКонтакте" Ольга Кузнецова.

Новость о дереве разлетелась по пабликам не только Мурманской области. И елку успели назвать самой чудовищной в России. И это не осталось вдали от глаз главы Кандалакшского района.

- "Достижение", конечно, сомнительное, но свой "приз" лица, ответственные за установку елок на территории поселков, все же получили. Несколько специалистов "поощрены" дисциплинарным взысканием. Главная «награда» – выговор и лишение премии достался начальнику отдела культуры администрации Кандалакшского района за отсутствие должного контроля, - сообщил Михаил Павлов.

Елочку заменят на другую, более симпатичную. Жалко, что ее пришлось срубить - неказистое дерево могло бы и дальше жить в лесу. Глядишь, стало бы домом для зверушек.

Напомним: в прошлом году обсуждали не саму. красивую елку в Мурмашах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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