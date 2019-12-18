2019-12-18T09:27:21+03:00
Общество

Мурманск вошел в Топ-25 городов России по высоте новогодней елки

У нас праздничное дерево 22 метров, а в Красноярске - 55
Ника СВЕТЛОВА
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Главную городскую елочку Мурманска открыли 7 декабря большим праздником.Главную городскую елочку Мурманска открыли 7 декабря большим праздником.Фото: Ольга ЗАСУХИНА
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7 декабря в Мурманске торжественно открыли главную новогоднюю елку. Вот уже много лет искусственное праздничное дерево не меняется, лишь чередуются из года в год украшения на нем.

Но выглядит оно нарядным! К слову, елочка в высоту 22 метра. И с таким ростом стала одной из самых высоких в стране. Правда, не самой стремящейся ввысь. Для сравнения, самая высокая ель находится в Красноярске - 55 метров!

- В первые двадцать пять городов России с самыми высокими новогодними елками этой зимой входят Красноярск (высота елки 55 метров), Екатеринбург (50), Казань (35), Барнаул (32), Тула (32), Калининград (30,5), Уфа (30), Пермь (30), Владивосток (28), Тюмень (28), Москва (27), Воронеж (26), Санкт-Петербург (25), Иркутск (25), Самара (25), Ставрополь (25), Пенза (25), Кемерово (25), Омск (23), Йошкар-Ола (23), Хабаровск (23), Благовещенск (22), Краснодар (22), Нижний Новгород (22), Новосибирск (22), Калуга (22) и Мурманск (22), - сообщает Туристический портал ТурСтат.

Кстати, почти везде праздничные деревья искусственные. И только в Москве и Уфе - живые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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