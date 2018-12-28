2018-12-28T09:27:59+03:00
Общество

Проверка слуха: В Мурмашах установили самую страшную елку в Мурманской области

Жители улицы Причальной «поблагодарили» администрацию поселка, не дождавшись окончания работ
Елена ЧУМАКОВА
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На одну и ту же елку можно смотреть под разным ракурсом. Интересно, а извинения властям за несправедливую критику будут публично принесены? Фото: соцсети и Александр ПисьмакНа одну и ту же елку можно смотреть под разным ракурсом. Интересно, а извинения властям за несправедливую критику будут публично принесены? Фото: соцсети и Александр ПисьмакФото: Елена МОЛОДЦОВА
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Увы, но далеко не все северяне по достоинству оценивают старания местных властей украсить улицы городов и поселков к Новому году. Так жители улицы Причальной в Мурмашах были шокированы видом главного символа праздника и поспешили «поблагодарить» за нее в соцсетях администрацию.

- Спасибо администрации! Вот такая «красавица» установлена на улице Причальной. В самом поселке установлены две по-настоящему красивые елки, все украшено аккуратно и празднично, а у нас как всегда, как будто мы не часть одного поселка! Мы тоже хотим праздника, красиво украшенную территорию и нормальную елку! – написала в соцсетях одна из жительниц Мурмашей и приложила достаточно красноречивые фото.

Неужели жителям улицы Причальной придется встречать Новый год под самой страшной елкой в Мурманской области?

- Жители правобережной части Мурмашей поспешили с выводами – работы по установке елки завершились только вчера вечером. Действительно, на улице Причальной всегда устанавливали искусственную елку, но в прошлом году жители ее сломали, поэтому в этот раз поставили живую. Соглашусь, что она не достаточно симметрично выглядит, но природе виднее, какой она должна быть, - отбивается от нападок начальник Управления городского хозяйства Мурмашей Александр Письмак. – В поселке установили четыре елки: главную у ДК «Энергетик», одну в центре и две в удаленных районах. При этом на левом берегу люди помогли украсить лесных красавиц игрушками, в том числе и собственного изготовления, а на правом только раскритиковали.

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