Угроза взрыва: Экстренные службы стянуты к Кольской больнице

СЕГОДНЯ 17:00 2019-12-17T17:00:18+03:00

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Список мест, где на этой только начавшейся неделе пришлось спецслужбам работать по тревоге, пополнила Кольская районная больница.

- В 12.46 17 декабря из медицинского учреждения поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета. На место были стянуты все оперативные службы. В 13.05 был дан отбой тревоги. Вызов оказался ложным, - сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Кольского района.

Как удалось выяснить, причиной переполоха среди экстренных служб стало не пресловутое электронное письмо, а позабытая кем-то из посетителей сумка.

К слову, в администрации Кольского не стали дожидаться, когда угроза лжетерористов дойдет и до них, и устроили пожарно-тактические учения. Эвакуировать никого не пришлось.

Напомним: анонимные сообщения об угрозе взрыва по e-mail на этой неделе получили сразу несколько учреждений. Среди них Арбитражный суд, городская и областная больницы, железнодорожный вокзал, аэропорт и, уже по традиции, аэропорт «Мурманск». А затем волна перекинулась на Апатиты, Кировск, Кандалакшу и Полярные Зори.

ИСТОЧНИК KP.RU