2019-12-17T11:02:44+03:00
Происшествия

В Апатитах задержали мужчину, которого обвиняют в сексуальном преступлении против несовершеннолетнего

Сейчас житель Мурманской области находится под стражей
Мария ПАШЕНКОВА
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Мужчина, которого обвиняют в тяжелом преступлении, два месяца проведет под стражей.Мужчина, которого обвиняют в тяжелом преступлении, два месяца проведет под стражей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Громкий случай произошел в Апатитах. Здесь задержали местного жителя, которого подозревают в растлении ребенка.

- Против него возбуждено уголовное дело по статье о нарушении половой неприкосновенности несовершеннолетнего. 16 декабря суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, - рассказала "КП" старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Других официальных подробностей дела не сообщается в интересах следствия.

- Задержанному — за сорок, его жертве еще не исполнилось и десяти лет. Примечательно, что связь мужчины с девочкой была не единичной, - пишут наши коллеги с "ХибИнформБюро".

Напомним: в Североморске осудили военнослужащего, который надругался над семилетней дочкой. Извращенцу дали 20 лет колонии. 15 лет в местах лишения свободы проведет преступник из Мончегорска, который заманил в ванну мальчиков и надругался над ними.

ИСТОЧНИК KP.RU

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