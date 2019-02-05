2019-02-05T18:29:56+03:00
Происшествия

В Мончегорске бывший заключенный заманил в ванную мальчиков и надругался над ними

За содеянное 30-летнего северянина сурово наказали - 15 лет колонии
Иван ПЕТРОВ
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Житель Мончегорска получил большой срок за сексуальные действия в отношении двух мальчиков. [снимок носит иллюстративный характер]Житель Мончегорска получил большой срок за сексуальные действия в отношении двух мальчиков. [снимок носит иллюстративный характер]Фото: Евгения ГУСЕВА
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Общежития и «коммуналки» остались нам в наследство от советской эпохи. В Мурманской области их тоже много, а жаль. Бок о бок с добропорядочными людьями заселяются иногда алкоголики, наркоманы и другие сомнительные типы. Что и подтвердилось на примере недавнего шокирующего случая.

В Мончегорске бывший уголовник, поселившийся в общежитии, удовлетворял свои сексуальные потребности при участии подростков. Старшему было 13 лет, младшему - 12.

В тот день юный воспитанник мончегорского детского дома заскочил в гости к ровеснику. Паренек проживает с родителями в коммуналке. Какое-то время мальчишки болтали вместе, а потом их внимание отвлек 30-летний сосед по коридору.

Под надуманным предлогом мужчина сделал так, что ребята оказались в одной ванной с ним. А затем бывший заключенный воплотил в жизнь свои низменные фантазии. Сбежать мальчишки боялись: злодей им угрожал. Понадругавшись над детьми, мужчина разрешил ребятам уйти.

- Вернувшись в детский дом один из пострадавших рассказал о случившемся воспитательнице. Таким образом об этом стало известно правоохранительным органам, - извещает пресс-служба следственного комитета Мурманской области.

Точно известно, что житель Мончегорска детей не насиловал. Манипуляции в ванной носили менее жесткий характер. Но даже за подобные «выходки» закон карает сурово. По решению суда, ближайшие 15 лет мужчина проведет в колонии. Причем, особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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