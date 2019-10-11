В Североморске отец, надругавшийся над семилетней дочерью, получил 13,5 лет колонии

СЕГОДНЯ 15:43 2019-10-11T14:22:03+03:00

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В Североморске осудили 39-летнего местного жителя, военнослужащего части Североморского гарнизона. Его обвинили в тяжком преступлении - надругательстве над собственной дочерью.

- Как установлено судом, виновный совершил два преступления против половой неприкосновенности своей 7-летней дочери. После того, как потерпевшие - ребенок и мама - сообщили о действиях главы семьи в правоохранительные органы, мужчина был задержан и заключен под стражу. Своей вины он не признал, - рассказали в военной прокуратуре Североморского гарнизона.

Дело суд рассматривал в закрытом режиме. Мужчине грозило до 20 лет лишения свободы. Но приговор суда был мягче: 13 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строго режима. Североморец еще может обжаловать приговор.

Напомним, в Мончегорске бывший заключенный заманил в ванную мальчиков и надругался над ними. Его отправили в колонию на 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU