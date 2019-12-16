2019-12-16T13:56:00+03:00
Общество

В Мурманске уже почти два месяца ищут 29-летнего мужчину в очках

Северянин ушел из дома еще 24 октября и так и не вернулся
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Родным и близким Николая Большакова остается только догадываться, где же пропадает мурманчанин. Фото: vk.com/murmanspas51Родным и близким Николая Большакова остается только догадываться, где же пропадает мурманчанин. Фото: vk.com/murmanspas51
Изменить размер текста:

Друзья и близкие 29-летнего мурманчанина Николая Большакова уже почти два месяца не могут найти себе места, и неспроста. 24 октября мужчина ушел из дома по адресу проспект Кольский, дом №206 и с тех пор как в воду канул. Местоположение Николая не известно.

Приметы: рост 180 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза серые. Носит очки в черной оправе.

О том, в чем был одет пропавший мужчина, не сообщается.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Николае Большакове, просят позвонить по телефонам в полицию: 02 или 102 либо в поисково-спасательный отряд «МурманСпас» по телефону 8-951-297-20-33.

Напомним: в Мурманской области продолжаются поиски военного Ивана Иванова. 28-летний житель поселка Алакуртти пропал еще 26 ноября и все еще на связь не выходил. Также в Оленегорске ищут Евгения Наволоцкого, который ушел из дома в апреле этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По итогам 2019 года в Мурманской области должны насчитать 67 тысяч иностранных туристов
Из 49 закрытых в Мурманской области «наливаек» только три исчезли навсегда
В Мурманске уже почти два месяца ищут 29-летнего мужчину в очках
В Мурманске из-за угрозы взрыва снова эвакуируют здание областного правительства
«К праздникам не готовы»: В Мурманской области нашли 481 нарушение в местах массового пребывания детей
В Шонгуе до сих пор не могут построить многострадальный мост - причина в монументальности
В Мурманской области старший сержант испортил свой военный билет, а затем инсценировал его кражу
Мурманчане повесили во дворе с неубранным снегом плакат "Только 4х4" и заставили УК сделать уборку
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пригрозил управляющим компаниям, которые не чистят снег: "Дальше не обижайтесь! Деньжат себе на карман сэкономили?"
Умер кот, которого взялся спасать губернатор Мурманской области
В мурманском Спасе-на-Водах помолились за пострадавших в пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов"
В столкновении двух фур и легковушки под Апатитами пострадали три человека
Мурманчанин чуть не расплатился с судебными приставами Lexus
В Мурманской области перекрыли федеральную трассу "Кола"
Евгений Никора рассказал, что с гололедом в Мурманске хотят бороться с помощью гранитной крошки
Комитет государственных закупок Мурманской области получил Премию Рунета
"Сборная Снежногорска" заняла последнее место в финале Высшей Лиги КВН
Под Североморском сбили трех пешеходов, один погиб на месте
Депутат Госдумы от Мурманской области выступил за курилки в аэропортах и возвращение пива на стадионы
Мурманчан возмутила информация, что на месте первой достопримечательности города построят гипермаркет
Прокуратура Мурманской области требует возбудить уголовное дело из-за наледи, упавшей на ребенка с крыши школы
"Сборная Снежногорска" сыграет в финале Высшей Лиги КВН
В Мурманске подросток чуть не зарезал отчима из-за воспитательной беседы
В Заполярном на восьмилетнюю девочку упала наледь с крыши школы