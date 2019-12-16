В Мурманске уже почти два месяца ищут 29-летнего мужчину в очках
Друзья и близкие 29-летнего мурманчанина Николая Большакова уже почти два месяца не могут найти себе места, и неспроста. 24 октября мужчина ушел из дома по адресу проспект Кольский, дом №206 и с тех пор как в воду канул. Местоположение Николая не известно.
Приметы: рост 180 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза серые. Носит очки в черной оправе.
О том, в чем был одет пропавший мужчина, не сообщается.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Николае Большакове, просят позвонить по телефонам в полицию: 02 или 102 либо в поисково-спасательный отряд «МурманСпас» по телефону 8-951-297-20-33.
Напомним: в Мурманской области продолжаются поиски военного Ивана Иванова. 28-летний житель поселка Алакуртти пропал еще 26 ноября и все еще на связь не выходил. Также в Оленегорске ищут Евгения Наволоцкого, который ушел из дома в апреле этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU