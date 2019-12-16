В Мурманске уже почти два месяца ищут 29-летнего мужчину в очках

СЕГОДНЯ 13:56 2019-12-16T13:56:00+03:00

Родным и близким Николая Большакова остается только догадываться, где же пропадает мурманчанин. Фото: vk.com/murmanspas51

Северянин ушел из дома еще 24 октября и так и не вернулся

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Друзья и близкие 29-летнего мурманчанина Николая Большакова уже почти два месяца не могут найти себе места, и неспроста. 24 октября мужчина ушел из дома по адресу проспект Кольский, дом №206 и с тех пор как в воду канул. Местоположение Николая не известно.

Приметы: рост 180 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза серые. Носит очки в черной оправе.

О том, в чем был одет пропавший мужчина, не сообщается.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Николае Большакове, просят позвонить по телефонам в полицию: 02 или 102 либо в поисково-спасательный отряд «МурманСпас» по телефону 8-951-297-20-33.

Напомним: в Мурманской области продолжаются поиски военного Ивана Иванова. 28-летний житель поселка Алакуртти пропал еще 26 ноября и все еще на связь не выходил. Также в Оленегорске ищут Евгения Наволоцкого, который ушел из дома в апреле этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU