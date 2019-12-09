2019-12-09T17:30:47+03:00
Происшествия

В полиции обнародовали результаты проверки по утопленному в реке Кола мопсу

Дело о жестоком обращении с животным возбуждать не стали
Елена МОЛОДЦОВА
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Увы, искать убийц мопса не будут. Фото: Елена ПаршиковаУвы, искать убийц мопса не будут. Фото: Елена Паршикова
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Два месяца понадобилось прокуратуре, чтобы оценить, насколько законно решение, вынесенное сотрудниками полиции после проверки гибели мопса в реке Коле.

Напомним: тельце породистой собаки обнаружили в Кильдинстрое в начале осени. Сомнений, что к смерти питомца руку приложил человек, не было – мопс был завернут в попону с пакетом и перевязан проводом. В полиции начали проверку, которая завершилась в октябре. Но тогда в ведомстве решили не обнародовать ее результаты, по крайней мере, пока.

- В соответствии с частью 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса России «…отсутствие события преступления или отсутствие в деянии состава преступления» вынесен отказ в возбуждении уголовного дела, - сообщил «КП» и.о. начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Половнев. - Прокуратура признала такое решение законным.

Понятно, что мопс никак не мог самостоятельно облачиться в такую «упаковку», привязать к себе кирпич и броситься в воду. Скорее всего, найти душегуба не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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