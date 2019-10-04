2019-10-04T13:36:57+03:00
Происшествия

Решение полиции по утопленному в реке Кола мопсу проверяет прокуратура

Как только надзорный орган признает его законным, УМВД его обнародует
Варвара РУСЛАНОВА
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Проверка по факту гибели мопса в реке Кола закончена. Фото: Елена ПаршиковаПроверка по факту гибели мопса в реке Кола закончена. Фото: Елена Паршикова
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В первые дни осени мурманчанка Елена Паршикова, прогуливающаяся в Кильдинстрое недалеко от моста через реку Кола, сделала страшную находку – в воде плавал мертвый мопс.

Как позже выяснилось, породистую собачку, одетую в черную попону, засунули в черную сумку с прорезями для лап, обмотали проволокой, привязали кирпич и кинули в воду. Добросердечная северянка достала беднягу из воды и похоронила, а потом написала заявление в компетентные органы. В полиции начали проверку по этому вопиющему факту. С тех пор прошел месяц…

- Процессуальная проверка завершена и по ней вынесено решение. Его законность сейчас проверяет прокуратура. Как только мы получим одобрение, результаты проверки по факту гибели мопса в реке Кола будут обнародованы, - рассказал врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Половнев.

Что ж, ждать осталось не так уж и долго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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