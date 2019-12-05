На Пяти Углах в Мурманске зажжет огни главная новогодняя елка

СЕГОДНЯ 16:49 2019-12-05T16:49:16+03:00

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Новый год уже не за горами. В заполярной столице власти вовсю готовят город к встрече этого замечательного праздника, повсюду устанавливая световые украшения. А уже через пару дней, 7 декабря, в Мурманске на площади Пять Углов перед гостинично-деловым центром «Арктика» состоится торжественная церемония открытия главной городской новогодней елки.

- В 14.30 начнется театрализованное представление «В ожидании чуда», а затем заполярных жителей поздравят первые лица города. На улице Ленинградской будет организована новогодняя ярмарка. Помимо этого в 14.00 праздничная программа начнется во всех округах областного центра: в Росляково на площади перед ДК «Судоремонтник», в районе дома № 101 на проспекте Кольском и в детском городке «Сказка», - рассказывают в администрации Мурманска.

Напомним: 7 декабря с 00.00 до 18.00 из-за праздничных мероприятий будет перекрыто движение по улице Ленинградской, от улицы Воровского до улицы Профсоюзов. Также в этот день ограничат парковку перед «Арктикой» с 13.00 до 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU