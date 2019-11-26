2019-11-26T16:23:47+03:00
Общество

Новогодний Мурманск: К празднику установят 13 ледяных горок

А еще город украсят 200 световых конструкций
Наталья ЛОБАНОВА
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От инсталляций Мурманск станет ярче и уютнее. Фото: www.citymurmansk.ruОт инсталляций Мурманск станет ярче и уютнее. Фото: www.citymurmansk.ru
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Уже 2 декабря Мурманск окутает полярная ночь. Однако хандру от отсутствия солнца должно разогнать новогоднее настроение. Тем более что город вовсю готовят к празднику. Столица Заполярья станет светлее и веселее.

Искрящийся город

200 световых конструкций и 7,5 тысячи световых элементов - такое количество праздничных иллюминаций появится в Мурманске уже к началу следующего месяца.

Среди блестящих композиций будут «Дерево желаний», «Шары», надпись «#С новым годом 2020» . На Кольском проспекте порадуют глаз объемные украшения в виде различных зверюшек. В разных уголках облцентра появятся кот Леопольд, Микки-Маус и другие персонажи мультфильмов, а на въезде в город - масштабная светящаяся конструкция «Мурманск – столица Арктики».

Кроме того, традиционно по всему городу повесят растяжки новогодней иллюминации, светодиодные консоли, световые шары и светящиеся ели.

– Каждый раз мы стараемся еще больше украсить скверы и городские улицы. В этом году главный сюрприз будет ждать мурманчан на площади Пять Углов. Также мы сохраним уже полюбившиеся световые конструкции, ледовые фигуры и, конечно, горки, – рассказал глава Мурманска Андрей Сысоев.

Прокатиться с ветерком

К слову, о горках. В городе их появится 13 штук! По заказу «Мурманских городских парков и скверов» ледяные конструкции для детей устанавливают уже с 22 ноября.

- Горки разместят в зоне отдыха на проспекте Кольском, 101, площади Пять Углов и у лодочной станции на Семеновском озере. Также появятся десять деревянных горок, которые зальют водой, чтобы дети могли кататься на них в зимнюю пору. Они обойдутся в 278 тысяч рублей, - прокомментировал «КП» директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай.

Горки для маленьких жителей также можно будет найти по следующим адресам:

• в зоне отдыха на ул. Крупской, в районе озера Глубокое;

• в сквере у Казначейства на пр. Кирова, 14/2;

• две - в сквере Аллея поколений на ул. Хлобыстова;

• на детской площадке у памятника «Ждущая», ул. Саши Ковалева, 10;

• две - в сквере в Росляково, ул. Советская, 1-3;

• на пр. Ленина, 37;

• в сквере на ул. Свердлова, 40, корп. 2-3;

• на улице Кильдинской.

Главный символ

Обязательный атрибут Нового года - это, конечно же, елка! Главная зеленая красавица, которую начали устанавливать еще на прошлой неделе, засияет на площади Пять Углов 7 декабря.

- Сейчас наши рабочие размещают еловые лапки на деревце. В городе также установлены восемь светодиодных новогодних деревьев и световые звезды. Не забываем украшать гирляндами и скверы с аллеями, - рассказывают в «Мурманских городских парках и скверах».

Помимо главной ели по всему городу будут красоваться и эльфийские небольшие елочки, которые поставят в скверах на улицах Буркова, Марата, у дома № 37 на проспекте Ленина, у дома № 18 на улице Кильдинской, в сквере у озера Глубокого и у областного драматического театра. Рядом с храмом Мельпомены также повесят светодиодные гирлянды и металлогалогенные прожекторы, которые подсветят деревья. На Театральном бульваре будет красоваться восьмиметровая ель со световыми игрушками, а в Молодежном сквере распустятся сияющие цветы. Световые композиции «Лотос» выполнят в виде фонтанов.

По традиции на площади у дома № 101 на Кольском проспекте поставят каркасную елочку высотой в 14 метров с подсветкой. Аллею памяти у театра Северного флота украсят гирляндами, декоративной четырехметровой аркой «Звезда» и световой композицией «Шар».

- В Ленинском округе на Аллее поколений тоже поставят эльфийскую ель. Сквер на улице Хлобыстова заиграет новыми красками благодаря объемной светодиодной композиции «Снежный квартет» и светодиодной консоли «Люстры». На набережной Семеновского озера поставят большую новогоднюю елку с игрушками. Подключат и корабль, который будет освещать лодочную станцию яркими огнями, - отмечают в «Мурманских городских парках и скверах».

Словом, мурманчанам и гостям города точно не придется скучать в темные дни полярной ночи. К Новому году заполярная столица шикарно принарядится и будет красиво мерцать в зимних сумерках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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