Стали известны подробности открытия елки и новогоднего праздника в Мурманске

СЕГОДНЯ 11:45 2019-12-01T11:04:10+03:00

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В Мурманской области наступила календарная зима. Приближение Нового года чувствуется вовсю: города Заполярья уже украшают иллюминацией и праздничными композициями.

Мурманчане смогут посмотреть на то, что же в итоге получилось, уже 7 декабря, когда состоится торжественное открытие елки.

Праздник "В ожидании чуда и волшебства" начнется в 13.00. С 12.00 до 18.00 на улице Ленинградская, там будет работать новогодний базар.

Также в мэрии рассказали подробности гуляний, которые состоятся в новогоднюю ночь. - Театрализованное представление начнется 1 января в 1.30 перед гостинично - деловым комплексом "Арктика". А в 2.00 начнется запуск праздничного салюта от площадки на улице Буркова, - уточнили в администрации заполярной столицы.

Любой праздник в городе - это перекрытия.

Движение, остановка и стоянка транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца, будет запрещена: – по ул. Ленинградской, от ул. Воровского до ул. Профсоюзов, с 00.00 до 18.00 7 декабря и с 22.00 31 декабря до 5.00 1 января; – по ул. Воровского, от просп. Ленина до ул. Коминтерна, с 22.00 31 декабря до 5.00 1 января. На время проведения мероприятий запретить движение всех видов транспортных средств. Парковка будет ограничена перед «Арктикой» с 13.00 до 16.00 7 декабря и с 1.00 до 3.00 1 января.

ИСТОЧНИК KP.RU