В шоу "Однажды в России" посмеялись над холодильником с икрой члена "Единой России" из Мурманска

СЕГОДНЯ 09:13 2019-12-05T08:47:30+03:00

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Казалось бы, уже все подзабыли и буря улеглась. Но тут напоминание идет на федеральном канале.

Напомним, в октябре член мурманского отделения "Единой России" и региональной Общественной палаты Юлия Величко попала в неприятную ситуацию из-за фотографии в Instagram. Мурманчанка выложила снимок холодильника, забитого красной икрой и подписала его "запасами на зиму". Пост многие северяне, да и не только, восприняли как пир во время чумы. Как бы потом Юлия не оправдывалась, что взяла фото из Интернета и все это было шуткой, все равно получилось плохо.

Прошло больше месяца, и об этой истории вспомнили на ТНТ. В выпуске шоу "Однажды России" от 4 декабря была разыграна ситуация, как депутаты Думы приходят пообедать в самую простую столовую. Один из героев возмущается, что почему он со своим статусом должен сидеть рядом с простыми людьми. На что персонаж Азамата Мусагалиева отвечает:

- Наша коллега, депутатша из Мурманска, выложила в Instagram холодильник, забитый икрой. Икрой - в Мурманске! Там ее **** жри. Икра дешевле, чем попкорн в любом московском кинотеатре. Так нет же: ее достали, наказали. Девчонка пошла и своими руками удалила фотографию из Instagram.

Кстати, это правда - Юлия Величко на фоне скандала отказалась от своего аккаунта.

ИСТОЧНИК KP.RU