2019-10-23T10:20:33+03:00
Общество

Член "Единой России" в Мурманской области удалила Instagram из-за фотографии с красной икрой

Юлию Величко затравили из-за неудачной шутки
Мария ПАШЕНКОВА
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Юлия Величко извинилась за свою шутку.Юлия Величко извинилась за свою шутку.
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История с холодильником, забитым красной икрой, не утихает. Напомним, член "Единой России" по Мурманской области и участник региональной Общественной палаты Юлия Величко опубликовала в своем Instagram фотографию с деликатесом. И подписала, вот мол, какой там кризис - смотрите, какие заготовки на зиму.

Позже мурманчанка рассказала, что это была неудачная шутка: снимок нашла на просторах интернета. Но жернова общественного мнения было не остановить. Юлию критиковали простые северяне, однопартийцы. О холодильнике с икрой написали федеральные СМИ.

Активистка опубликовала в том же Instagram несколько постов с извинениями. Но, кажется, их не хватило. Юлии Величко пришлось удалить свою страницу в социальной сети. К слову, северянка рассказала "КП", что лично ей никто из возмущенных северян не писал. Все ограничилось комментариями в сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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